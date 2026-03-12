La playa de Quintana Roo que no se puede recorrer en coche, pero es perfecta para caminar

El Caribe mexicano es uno de los destinos favoritos de todos los viajeros que quieren pasar días de absoluta relajación y con experiencias entrañables. Y de entre todos los lugares que hay por visitar, existe una playa en Quintana Roo que es muy diferente a otros puntos turísticos porque no es posible andar en carro por las calles y lo mejor es conocerlo a pie.

Se trata de Holbox, una isla conocida por su arena blanca y aguas cristalinas, pero también porque es un lugar donde la vida parece transcurrir sin prisas y alejada del caos por el tráfico. Así que según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, este sitio es una excelente alternativa para vacacionar si se quiere un descanso del manejo.

¿Por qué no se puede ir a Holbox en carro?

A 2 horas desde Playa del Carmen y casi 3 horas desde Cancún, Holbox es uno de los tesoros turísticos que resguarda México y que de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, pertenece a la Reserva de la Biósfera Yum Balam. De modo que todas las maravillas naturales que pueden encontrarse allí, están protegidas para conservarlas y evitar cualquier daño que altere su estructura.

Antes de elegirlo como el destino predilecto para ir de vacaciones, se debe tomar en cuenta que el acceso a la isla no es tan rápido como en otras zonas, sino que hay que ir por carretera varias horas y después tomar un ferry que finalmente arriba a Holbox. Es por esto que es prácticamente imposible llegar en auto propio, pues se tiene que abordar embarcaciones para el traslado.

En la isla de Holbox solo hay carritos de golf y es mejor ir caminando|Coordinación General de Comunicación de Quintana Roo

Y una vez estando en el lugar, la mayoría de calles no cuentan con pavimento ni una estructura pensada para el flujo de vehículos. Por lo que casi todos los turistas y habitantes se trasladan a pie o en carritos de golf autorizados para circular.

¿Cuál es la mejor temporada para ir a Holbox?

Otro aspecto a considerar al viajar a Holbox, es que la isla tiene ciertas condiciones climáticas que hacen que durante ciertos meses no sea óptimo para estar. Esto ya que las playas no están en condiciones de recibir a los visitantes, ni las calles son aptar para ir caminando, especialmente cuando se presentan tormentas torrenciales y el paso se complica.

Hay temporadas de bioluminiscencia en las aguas de Holbox|Secretaría de Turismo

En este sentido, una opción factible es ir entre junio, julio y agosto para disfrutar de un clima soleado y de la bioluminiscencia, según datos del programa Destinos México de la SECTUR. Mientras que reseñas de TripAdvisor indican que en febrero el calor no es tan sofocante y esto hace que los recorridos a pie sean mucho más agradables.