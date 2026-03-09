El Pueblo Mágico de Puebla que es casi imposible recorrer en coche, pero ideal para caminar

Aunque no es de los estados más grandes en México, el territorio de Puebla cuenta con un total de 12 lugares con la categoría de Pueblo Mágico. Es por esto que durante todo el año, miles de turistas nacionales y extranjeros lo eligen como el destino predilecto para pasar unas buenas vacaciones y hasta tiene un tesoro que se ha vuelto el preferido de los que disfrutan dar largas caminatas desconectados de la rutina.

Se trata de Cuetzalan del Progreso, que además de tener paisajes hermosos y comida deliciosa, también es perfecto para recorrerse a pie y así dejar de lado el caos del tráfico que hay cuando se usa el coche. Por lo que ya sea para estancias cortas o largas, siempre es una buena alternativa para crear recuerdos entrañables.

¿Por qué no se puede ir a Cuetzalan del Progreso en coche?

Si bien no existe ninguna prohibición para visitar este Pueblo Mágico de Puebla en automóvil, lo cierto es que sus visitantes suelen omitir su uso durante la estancia porque es mucho mejor conocerlo caminando. La razón principal se debe a la estructura de las calles, ya que es un lugar con muchas pendientes, zonas verdosas y caminos empedrados, lo que inevitablemente dificulta que los vehículos motorizados circulen correctamente.

Este Pueblo Mágico tiene calles con pendientes y caminos empedrados que no es fácil recorrer en coche|Secretaría de Turismo

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, otro de los factores que intervienen en el hecho de que sea más fácil llegar caminando a Cuetzalan del Progreso, es que el ambiente suele llenarse de neblina a ciertas horas. Así que aunque el día esté caluroso y sea agradable para estar en el exterior, se complica ver bien y esto puede ser peligroso para los conductores.

¿Cuáles son los atractivos de Cuetzalan del Progreso? Todo sobre este Pueblo Mágico de Puebla

Si vas de viaje a Cuetzalan del Progreso y quieres maravillarte con toda su riqueza cultural e histórica, un plan imperdible son las "callejoneadas", que como su nombre lo dice, consiste simplemente en ir a los callejones emblemáticos del Pueblo Mágico. Dos de los que son imperdibles, son el "Callejón de los balcones" y el "Callejón de los enamorados", según el sitio especializado Aventura Extrema Cuetzalan.

Asimismo, las recomendaciones del programa México Desconocido de la SECTUR, señalan que hay que ir a comer al mercado principal de este Pueblo Mágico. También está la opción de visitar la Parroquia de San Francisco de Asís, cenar los platillos típicos de Puebla en los restaurantes que hay alrededor de la plaza y dar caminatas mañaneras en el Jardín Botánico Xoxotic.

El Pueblo Mágico de Cuetzalan del Progreso es perfecto para conocerse caminando|Creative Commons, Danielllerandi

Para que tu estancia en este destino tan popular de México sea placentera, procura reservar un alojamiento cerca de las zonas de interés. Esto te ahorrará tiempo en el itinerario y en caso de que llegues en coche, tendrás dónde dejarlo; y si vas en autobús, no habrá problema para que los taxis entren.