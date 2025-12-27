Los 5 países que son más atractivos para los mexicanos, pero que requieren visa

En vísperas de Año Nuevo muchas personas sacarán las maletas y le darán una vuelta a la manzana para atraer más viajes, pues parece ser que en 2026 Kosovo será el nuevo destino tendencia, por encima de Italia y Francia , países en los que los mexicanos no requieren visa, pero hay otros que son atractivos y que se requiere de un permiso especial para ingresar.

1. Estados Unidos

Es el destino por excelencia de los mexicanos gracias a su cercanía, grandes parques nacionales y ciudades. Las personas que estén buscando ingresar a este país requiere de una Visa de Turista (B1/B2), la cual se puede solicitar en el Consulado Norteamericano. Su costo actual es de 185 dólares (alrededor de 3,300 pesos), aunque el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos. Conoce las naciones que puedes visitar con tu pasaporte.

Estados Unidos es el principal país en el que los mexicanos no pueden ingresar sin tener una Visa.|Visa Travel Center

2. Canadá

El país cuenta con una naturaleza espectacular y es idónea para los amantes del frío y la nieve. En esta nación hay varias ciudades donde se puede esquiar, pero los mexicanos requieren una Visa de Visitante o una Autorización Electrónica de Viaje (Eta).

3. China

Los mexicanos requieren de una visa para permanecer en el país asiático. No obstante, se puede solicitar de un permiso por 72 o 144 horas, siempre y cuando el turista cuente con un boleto que confirme su salida de la nación.

Los 2 países más extravagantes que requieren visa

4. India

Para ingresar al exótico país, los mexicanos requieren de una Visa. Para turistas se otorga una de 30 días, mientas que las personas que van a hacer negocio se les puede extender hasta un año. Esta nación puede ser un gran atractivo por albergar una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal.

5. Australia

El país más grande de Oceanía es un atractivo para el mexicano gracias a sus grandes ciudades y playas icónicas. Sin embargo, para ingresar a la nación se requiere de una Visa, aunque no tiene ningún costo, siempre y cuando no se exceda de 72 horas.