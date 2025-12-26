Ni Italia ni Francia: este país será tendencia para viajes en 2026 y no es caro, según la IA

Kosovo es el país que será tendencia para viajes en 2026, superando así a Italia y Francia, pues es uno de los más baratos para visitar de toda Europa y está ganando popularidad entre los viajeros de todo el mundo, pues apenas tiene 17 años que fue declarado como Independiente. Conoce las 10 naciones que puedes visitar con tu pasaporte mexicano

La Inteligencia Artificial eligió a esta nación debido a sus bajos costos, comparados con Europa Occidental, pues según estimaciones, comer en restaurantes locales va desde los 5 a los 8 euros (entre 100 y 168 pesos mexicanos). Este es el día de la semana en la que puedes comprar boletos a buen precio y viajar a Kosovo.

Kosovo es el país que superará a Italia y Francia como tendencia para vajeros en 2026|Get Your Guide

Los hoteles y Airbnb van desde los 25 hasta los 40 euros, que en pesos mexicanos son entre 525 y 840, dependiendo la ubicación y ciudad a visitar de Kosovo. Además, el café es sumamente barato, pues la taza se puede encontrar hasta en menos de 1 euro.

Las maravillas para visitar Kosovo, país que será tendencia en 2026

Kosovo es un país que se ubica al sureste de Europa y que desde 2008 se declaró completamente independiente de Serbia, aunque aún hay países que no lo consideran como nación. Pese a las guerras que tuvo en su pasado, ese lugar es sumamente seguro para los viajeros, los cuales podrán disfrutar de grandes lugares por visitar en las principales 2 ciudades, según el portal Naua Round The World:

PRISTINA (CAPITAL)



Monumento de New Born . Esta escultura significa “Recién nacido” y fue instalada cuando el país se declaró independiente.

. Esta escultura significa “Recién nacido” y fue instalada cuando el país se declaró independiente. Mezquita Carshia. El templo fue construido en el Siglo XV y es de los que mayor tienen importancia en el país.

PIZREN



Puente de piedra. Este lugar es el más visitado y presumido del país. Se construyó en el Siglo XVI con pura piedra, aunque fue reconstruido, ya que fue destruido en 1979.

Este lugar es el más visitado y presumido del país. Se construyó en el Siglo XVI con pura piedra, aunque fue reconstruido, ya que fue destruido en 1979. Castillo de Prizren. Fue construido durante en el periodo bizantino, pero sirvió de muralla para proteger la ciudad en el Siglo XIV, cuando la ciudad era la capital del Imperio de Serbia.

Cabe destacar que los nacionalizados mexicanos no requieren ningún tipo de visa o permiso para ingresar a Kosovo, solo tener pasaporte vigente y no exceder el tiempo límite que se puede permanecer en la nación, que es de 90 días como máximo.