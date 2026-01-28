La playa de Yucatán más hermosa y tranquila para unas vacaciones

Si lo que necesitas son días de descanso pues te vamos a contar sobre el destino que no puede faltar en tu itinerario. Se trata de la playa El Cuyo que es un pequeño paraíso costero y considerado el más hermoso de Yucatán.

Es uno de los destinos más elegidos ya que te puedes desconectar del ruido, aprovechar la naturaleza. Además, puedes disfrutar de la armonía y la tranquilidad que ofrece el lugar.

¿Qué ofrece la playa El Cuyo?

El Cuyo tiene un ambiente sereno que te ayudará a descansar y no está saturada de turismo. Cuenta con aguas turquesas y arena clara. Sus calles son de arena, las casas están pintadas en tonos vivos y tiene mucha cultura para vivir.

Aquí puedes apreciar historias de pescadores, amaneceres tranquilos y tardes de descanso. En la noche el cielo estrellado ofrece una gran vista de la naturaleza y una conexión profunda con la misma.

El Cuyo está ubicado a tres horas y mediade la ciudad de Mérida, cercana a Quinta Roo, en la costa noreste de Yucatán, a unos 212 kilómetros al oriente de Progreso. Si quieres llegar en auto puedes salir por la carretera federal 180 hacia Valladolid. Luego continúa hasta Tizimín y posteriormente se avanza al norte por la carretera 176 hasta Colonia Yucatán. Finalmente, la carretera 10 conduce directamente a El Cuyo.

Si decides visitar esta playa pues tienes para disfrutar de actividades tranquilas. Puedes disfrutar de la arena, nadar, recolectar conchas o contemplar el paisaje. Ten en cuenta que la señal del celular es muy limitada.

Para los amantes del kitesurf, hay escuelas locales que ofrecen renta de equipo y clases para principiantes. También puedes disfrutar de:

