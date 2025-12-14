Las 2 playas de Yucatán donde te puedes encontrar tiburones

En México podemos encontrar playas donde hay una activa vida marina, ideal para quienes queremos disfrutar de esos paisajes; no obstante, hay que tener en cuenta que podrían ser espacios donde puedes encontrar tiburones en completa libertad.

Es así que buscamos cuáles son las dos costas de Yucatán que tienen una mayor probabilidad de presentar esos ejemplares. Te compartiremos todos los detalles que se conocen al respecto para que tomes nota.

¿Cuáles son las playas donde puedes encontrar tiburones?

Para obtener una mejor respuesta, consultamos con el Modo IA de Google, donde la herramienta digital explica que encontrar tiburones es muy poco común y que en la mayoría de los casos no supone un riesgo para los nadadores. Aunque no hay zonas específicas donde se presenten, detalla que hay reportes de insólitos avistamientos en las siguientes zonas:

Progreso

Telchac Puerto

Playas de Yucatán donde varios nadadores han sido testigos de la presencia de estos ejemplares; aunque se menciona que no se han presentado situaciones de riesgo, se recomienda siempre seguir las indicaciones de las autoridades ante estos casos.

¿Qué hacer si encuentro un tiburón?

En un artículo de Ciencia UNAM, explica que la probabilidad de un ataque de tiburón es de 1 entre 11.5 millones; esto se debe a que no formamos parte de la cadena alimenticia de ellos. Eso no implica que no sean un riesgo para nuestro bienestar; es así que en Saving Our Sharks, dejan las siguientes recomendaciones al encontrar un tiburón:

Acércate a la costa poco a poco y con calma.

Respeta su espacio; por ningún motivo intentes acercarte a tocarlo o tomarte una foto.

Si estás lejos de la orilla, observa de frente al animal y no lo pierdas de vista. Al hacer ruidos y movernos bruscamente, nos arriesgamos a confundir al ejemplar.

Considera los puntos anteriores al momento de visitar las playas de Yucatán ; recuerda que no son agresivos, pero se recomienda mantener las indicaciones de distancia, ya que nos estamos enfrentando a un ejemplar más poderoso del océano.