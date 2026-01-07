¿Cuál es el Pueblo Mágico de Coahuila donde puedes encontrar dinosaurios, según la IA?

Pocos saben que en el estado de Coahuila hay un Pueblo Mágico que, además de ser un lugar encantador para conocer, se destaca por ser una maravilla arqueológica y paleontológica, debido a que puedes encontrar los auténticos vestigios de los dinosaurios. Incluso el destino se destaca por tener la Ruta de los Dinosaurios.

Es así que hemos consultado con la IA para saber de qué lugar se trata para que lo puedas conocer en tus próximas vacaciones, un destino que merece la pena ser visitado por todas las personas.

¿Qué Pueblo Mágico tiene dinosaurios?

La consulta se la hicimos a la IA de Gemini, a quien le preguntamos cuál es el Pueblo Mágico de Coahuila donde puedes encontrar dinosaurios; en cuestión de minutos nos contestó que se trata de General Cepeda.

Un destino en el que puedes observar auténticos hallazgos paleontológicos, donde podrás ver auténticos fósiles, siendo la clara evidencia de la presencia de esos ejemplares en el planeta. Te será posible verlos en Las Águilas, observando enormes huellas; se estima que hay un total de 207 impregnadas en el suelo, las cuales se mantienen en buenas condiciones desde hace 72 millones de años.

Otro lugar que puedes visitar es el Museo de Paleontología Rincón Colorado, donde verás caracoles, huesos y vértebras de todo tipo, siendo un gran lugar para seguir aprendiendo sobre los animales que en algún momento dominaron toda la tierra.

¿Qué lugares se pueden visitar en General Cepeda?

El Pueblo Mágico de General Cepeda en Coahuila, aunque su principal atractivo son los dinosaurios, no es lo único que tiene, ya que cuenta con otros atractivos que debes visitar. Estos son los espacios que debes conocer:

Visita el Área Natural Protegida de Rincón Colorado.

Conoce la Hacienda La Florida.

Observa los petrograbados de Narihua.

Camina por su Plaza Independencia.

Conoce el Museo de Historia Atlahuaco.

Ahora ya conoces el destino donde puedes conocer todos sus hallazgos paleontológicos. Aprovecha la recomendación que hizo la IA para que lo conozcas en tus próximos días de descanso.