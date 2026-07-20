Conoce el refugio de Zacatlán donde puedes observar el valle desde un jacuzzi privado

Si necesitas un lugar hermoso para poder conectarte con la naturaleza y recargar energías pues tenemos un lugar ideal para ti. Se trata de una cabaña en Zacatlán que cuenta con un jacuzzi privado con una hermosa vista al bosque para que descanses de la mejor manera.

Noticias Baja California del 16 de julio 2026

Desde la cabaña podrás observar las montañas cubiertas por la neblina y los bosques que son uno de los principales atractivos del lugar. Esta es una gran combinación para que los visitantes tengan un ambiente tranquilo y cálido sobre todo en las mañanas.

¿Que ofrece este refugio en Zacatlán?

Si asistes a la cabaña El Retiro debes tener en cuenta que ha sido diseñado para que los visitantes se sientan cómodos y conectados con la naturaleza. Así es que cuenta con grandes ventanales para disfrutar de la vista y una arquitectura de madera con hermosos acabados rústicos. También encontrarás áreas para descansar, terraza y diversos servicios.

Al estar rodeada por bosque puedes salir a realizar caminatas por sus senderos naturales donde se destaca su flora y fauna. En la temporada de lluvias la neblina es aún más espesa por lo que convierte el paisaje en experiencia única para los amantes de la naturaleza.

En los últimos tiempos estas opciones se posicionan como las favoritas ya que te permiten descansar y a la vez conocer los lugares. Es ideal para pasar unos días muy tranquilos.

Si quieres asistir a El Refugio, debes tener en cuenta que se localiza en un sitio privado a aproximadamente 10 minutos del centro histórico de Zacatlán. Este último es un Pueblo Mágico que se caracteriza por sus miradores, barrancas, cascadas y paisajes. Sin dudas, este es un destino ideal para poder hacer una escapada y recargar las energías que faltan.