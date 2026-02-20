Semana Santa: esta es La playa de Michoacán para hacer una escapada en Semana Santa

Falta poco para que comience la temporada de calor por lo que la playa es el mejor lugar para hacer una escapada en Semana Santa.

Esta playa cuenta con arena dorada y es perfecta para una escapadita ya que puedes disfrutar de campamento y camarones al coco.

Estamos hablando de La Llorona una hermosa playa que cuenta con todo lo que necesitas para una estadía de relajación serenidad y conexión con la naturaleza totalmente alejado de todo el bullicio que tiene la ciudad.

¿Qué tiene para ofrecer la playa de Michoacán ?

Este es un sitio que cuenta con un paisaje compuesto por formaciones rocosas impactantes en las cuales el mar rompe con fuerza para luego transformarse en una suave brisa marina. Se bien su nombre puede ser un poco tenebroso se debe a que al caminar sobre su arena fina se escucha un suave crujido bajo los pies que mezclado con el viento da una sensación de llanto.

La Llorona es ideal para aquellas personas que aman la naturaleza y que disfrutan de acampar ya que hay una zona designada para ello que cuenta solo con la protección de una enramada.

Una de las experiencias más maravillosas que puedes vivir allí es que durante las noches las tortugas eligen la zona para desovar por lo que puedes tranquilamente observarlas desde lejos.

Si te gusta la naturaleza, pero prefieres no acampar, pues no te preocupes ya que esta playa tiene algunas cabañas rústicas donde puedes hospedarte, pero sí ten en cuenta que no hay hoteles.

Llegan cientos de tortugas de la especie golfina a playas michoacanas listas para desovar. 🐢👏 https://t.co/5OZzT1rMkS — Animal Político (@Pajaropolitico) July 24, 2019

En cuanto a la comida puedes disfrutar de la gastronomía recién salida del mar y una de las recomendaciones es la de comer en "Palapa El Bigotes", dónde también puedes disfrutar de un área de camping tienda de abarrotes y el restaurante.

Y si de especialidades hablamos pues no puedes irte sin probar los camarones al coco que son servidos por lo general con papas fritas y ensalada de verduras. Este es un plato típico del lugar y realmente delicioso.

No esperes más y visita en Semana Santa la playa de Michoacán llamada La Llorona donde puedes disfrutar de muchos atractivos turísticos y de una arena dorada hermosa.