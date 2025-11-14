Viajes en El Buen Fin: Estos son los vuelos buenos, bonitos y baratos que habrá el fin de semana

El Buen Fin ha comenzado con rebajas por demás espectaculares que, desde el pasado 13 de noviembre, han sido aprovechadas por decenas de personas al interior de México. En ese sentido, ¿sabías que los amantes de los viajes también recibirán muchas ofertas durante este día?

El Buen Fin 2025, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, también cuenta con varias ofertas relacionadas con los amantes del turismo. Por ende, aquí conocerás cuáles son las mejores que hay de acuerdo con las aerolíneas más importantes que hay en la República.

¿Qué ofertas de viajes se recomiendan seguir en El Buen Fin 2025?

Aeroméxico, una de las aerolíneas más importantes del país, lanzó promociones especiales durante El Buen Fin 2025 en vuelos nacionales e internacionales. Sus paquetes van desde los 2,595 y hasta los 4,162 pesos en destinos cercanos para los amantes del turismo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las mejores parejas para salir de viaje?

Volaris no se queda atrás y, así como ocurre con Aeroméxico, durante El Buen Fin 2025 tendrá promociones especiales de acuerdo con su página oficial. En ese sentido, lo preciso aquí es esperar un poco para conocer los precios reales a través de sus redes sociales.

Finalmente, Aerobús confirmó su participación en El Buen Fin a través de promociones que incluye descuentos de hasta el 50 por ciento en viajes, así como ofertas en paquetes nacionales y vuelos de 10 pesos, cantidad a la que se debe adicionar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

¿Qué otras ofertas hay en El Buen 2025?

Así como en temas de viajes y turismo, los amantes de las ofertas tendrán la posibilidad de contar con descuentos en departamentos como electrodomésticos, roma, videojuegos, comida y entretenimiento, entre otras cosas. El Buen Fin 2025 durará cinco días este año, y lo anterior deriva del aniversario XV de este evento.