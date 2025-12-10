Zacatecas vs. Durango: cuál estado tiene las mejores callejoneadas, según la IA

Viajar a ciudades históricas es sinónimo de experiencias inolvidables, sobre todo cuando tienes la posibilidad de dar callejoneadas. Durango y Zacatecas, por ejemplo, son dos de las ciudades con esta actividad, pero si tendrías que elegir uno, la Inteligencia Artificial (IA) subraya que las mejores se dan en una de ellas. ¿Cuál es?, y ¿por qué?

Según un análisis de ChatGPT, Zacatecas tiene las mejores callejoneadas, especialmente cuando tu intensión del viaje es divertirte en un ambiente nocturno, con mezcal, música y en compañía de amigos o familia.

Y es que estas actividades en la ciudad tienen una tradición marcada en el Centro Histórico, por lo que podrás ver la belleza de la arquitectura colonial con cantera rosa, callejones históricos y bebidas tradicionales. Sin duda, tienen “más chispa” que otras, según destaca la IA.

Zacatecas es muy hermoso de noche.|(ESPECIAL/CANVA)

Muchas de las callejoneadas en Zacatecas comienzan en la Plaza de Armas. Según México Desconocido, se reúnen una cierta cantidad de personas, y guiados, comienzan a caminar por las calles y callejones más emblemáticos del centro. También hay paradas, pláticas y cata de mezcal. La experiencia termina en la Alameda.

Cuál es el precio de las callejoneadas en Zacatecas

El precio de las callejoneadas en Zacatecas varía según las fechas y el tour , pero puede valer unos $300 pesos por persona, aunque es posible conseguir costos más accesibles con paquetes de turistas, de unos $200 pesos.

Zacatecas es una ciudad que no debes perderte en tus viajes.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué más hacer en Zacatecas, además de las callejoneadas?

Zacatecas no solo tiene la experiencia de las callejoneadas más fiesteras, sino también una serie de experiencias que valen la pena para cualquier viajero. La Secretaría de Turismo (Sectur) recomienda no perderse las siguientes atracciones: