Receta de pollo a la naranja: te quedará igualito al estilo oriental y solo en 5 pasos

Si amas los platillos orientales pero crees que son difíciles de preparar, esta receta te va a sorprender: el pollo a la naranja, con su mezcla perfecta de sabores dulces, cítricos y ligeramente picantes, puede hacerse en casa de forma sencilla y rápida. Solo necesitas unos pocos ingredientes y cinco pasos muy fáciles para lograr un resultado que sabe igualito al que encuentras en los restaurantes asiáticos.

Desde el portal culinario Cookidoo revelaron todo lo que debes hacer para conseguir este plato y quedar como un experto en cocina frente a tus familiares o amigos. Checa el paso a paso y lo que necesitas para comenzar.

Los ingredientes fundamentales para el pollo a la naranja

500 g de pechuga o muslos de pollo en cubos

2 cucharadas de salsa de soja

1 huevo (opcional)

½ taza de fécula de maíz

Aceite para freír Para la salsa:

1 taza de jugo de naranja natural Ralladura de 1 naranja 2 cucharadas de salsa de soja 2 cucharadas de azúcar o miel 1 cucharada de vinagre blanco o de arroz 1 diente de ajo picado 1 cucharadita de jengibre rallado 1 cucharada de fécula de maíz disuelta en 3 cucharadas de agua.



Ingrediente y receta paso a paso de pollo a la naranja|TV Azteca

Preparación en solo 5 pasos

Marina el pollo: mezcla el pollo con salsa de soja (y el huevo si decides usarlo). Deja reposar 10 minutos. Empaniza y fríe: pasa los cubos por fécula de maíz hasta cubrirlos bien y fríelos en aceite caliente hasta que estén crujientes. Reserva. Prepara la salsa oriental: en una olla mezcla jugo de naranja, ralladura, azúcar o miel, salsa de soja, vinagre, ajo y jengibre. Calienta hasta que empiece a burbujear. Espesa la salsa: agrega la fécula disuelta en agua y mueve hasta que espese y tome un color brillante. Mezcla y sirve: integra el pollo frito dentro de la salsa y revuelve para que quede bien glaseado. Decora con cebollín o semillas de sésamo.

Los beneficios de comer pollo a la naranja

Asimismo, ingerir este tipo de plato también comprende una serie de beneficios, de acuerdo al portal Cuidate Plus, entre los que mencionaron:

