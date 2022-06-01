VIDEO: Se casa con muñeco de trapo y la boda da la vuelta al mundo.

Las redes sociales nos han dado todo tipo de noticias peculiares en este último tiempo y para esta oportunidad nos traen un video donde una mujer se casó con un muñeco de trapo y la boda dio la vuelta al mundo.

El hecho aconteció en Brasil y la filmación se ha viralizado en Tik Tok, red por excelencia para estos videos peculiares, y en esa red ha recibido todo tipo de comentarios sobre el hecho como también muchos likes de varias personas que celebraron este hecho como también se habrán divertido por esta situación curiosa.

¿Quién es la mujer que se casó con un muñeco de trapo?

Meirivone Rocha Moraes se casó con este muñeco de trapo al que decidió llamar Marcelo en una fiesta que tuvo 250 personas invitadas y que ha coronado con una luna de miel a Río de Janeiro junto a su nuevo esposo.

Esta historia comenzó a escribirse a partir de las clases de forró a las que asistía Rocha Moraes pues en esos momentos no tenía nadie con quien practicar esta danza típica del noroeste de Brasil. Ante esa cuestión decidió pedirle a su madre que le hiciera un muñeco de trapo y al día de hoy participan de uno de los concursos de baile más reconocidos del país.

Mujer en Brasil se vuelve viral en redes sociales por casarse con un muñeco de trapo llamado "Marcelo" pic.twitter.com/MS49iAHUTn — Lo + viral (@VideosVirales69) May 30, 2022

La mujer de 37 años había contraído matrimonio en 2021 pero la historia se divulgó recientemente y tiene una causa noble como para explicarse pues Meirivone buscaba llamar la atención de los medios de comunicación para poder darle un hogar a sus hijos y poder sacarlos adelante según sus propias palabras. Desconocemos si ha podido lograr su cometido pero ese fue el motivo que la llevó a ser protagonista de esta historia.

