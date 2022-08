VIDEO: Chicharito le hace grosería a niño que quería su autógrafo.

Javier ‘Chicharito’ Hernández ha vuelto a ponerse en el ojo del huracán y no precisamente por su ausencia de la Selección Mexicana, sino porque el delantero de Los Ángeles Galaxy le hizo tremenda grosería a un niño que quería tomarse una fotografía con él.

El artillero surgido de las fuerzas básicas de Chivas se ha ganado la admiración y respeto de muchos gracias a su talento y cualidades dentro del terreno de juego, no así por sus actitudes fuera del rectángulo de césped.

El goleador histórico de la Selección Mexicana ha opacado sus logros en la cancha con sus diversas polémicas en torno a su vida amorosa, su papel como padre y recientemente por despreciar a un pequeñín que quería tomarse una foto con el killer mexicano.

¿Qué sucedió con Chicharito Hernández? Javier Hernández de a poco ha ido retomando el nivel que algún día lo caracterizó y que lo llevó a militar en clubes de primer nivel como Manchester United y Real Madrid, así lo ha demostrado con el conjunto galáctico de la MLS.

Sin embargo, Javier Hernández Balcázar desairó a un pequeño que se le acercó para pedirle un autógrafo y una fotografía, desafortunadamente se fue con las manos vacías y se llevó un rotundo “no” por parte del atacante mexicano.

Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, en el estacionamiento del Estadio Toyoya, tras la derrota del LA Galaxy 1-0 ante el FC Dallas de la MLS, donde el delantero disputó los 90 minutos y no se pudo hacer presente en el marcador, algo que quizá pudo causar la molestia del jugador número 14 del conjunto blanco.

El desaire de Javier Hernández se hizo viral en redes sociales donde se puede ver el momento justo en que ‘CH14’ desciende del autobús de la escuadra angelina, posteriormente un pequeño corre hacia él para interceptarlo con celular y plumón en mano, desafortunadamente el atacante se limitó a decirle que no podía atenderlo y siguió su andar hasta donde se encontraban demás aficionados del LA Galaxy que también le pidieron fotografías y que el jugador se negó a dar.

El video fue captado por el usuario de Instagram chacmonic3, quien publicó la conducta déspota del jugador que no ha sido considerado por Gerardo Martino para formar parte de la Selección Mexicana y escribió: “Que déspota y payaso este tipo, vergüenza que sea de Guadalajara…, despreciar a un niño que le pasó al tipejo, pero no me debería extrañar su actitud, si a sus hijos no los pela que se puede esperar!!! Seguro le echará la culpa al COVID. Para que escojan mejor a sus ídolos…, porque cada vez son peores…, qué su coach de vida no le dice que debe tratar bien a los niños, a sus fans”.