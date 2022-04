VIDEO: Lady Asiento hace enfurecer a los pasajeros de un microbús.

Dar el asiento a personas de la tercera edad, embarazadas, con alguna discapacidad o con menores de brazos no es una regla establecida; sin embargo, sí es una práctica muy común en México y en el mundo, y que va muy de la mano con los valores éticos y morales de las personas, desafortunadamente hay quienes hacen caso omiso a estas normas no escritas de convivencia, tal como sucedió hace algunos ayeres en el transporte colectivo cuando una mujer (Lady Asiento) que aparentemente iba hablando por teléfono se negó a dejar pasar a una señora que quería sentarse en el lugar de a lado, el cual iba ocupado por unas cosas que llevaba la fémina en cuestión.

En el video se observa como Lady Asiento va sentada cómodamente hablando por teléfono, hasta que una señora que va un costado le pregunta a otra si se va a sentar. Posteriormente, le dice a la mujer que va sentada con sus cosas ocupando el otro asiento que “se van a sentar la mujer por si no escucha”, pero ella sigue hablando por teléfono y no presta atención a lo que le dicen.

Al ver que Lady Asiento hace caso omiso, la mujer que le reclamó le grita al operador del microbús que “una pasada de lista” va a pagar otro pasaje ya que no deja sentar a la señora. En las imágenes se escucha decir a una tercera persona “lleva un tapete arriba del sillón”, pero ni el chofer ni la mujer hacen caso.

La otra fémina que va sentada empieza a levantar la voz y le dice “pasa el pasaje si no vas a dejar sentar a la señora”, pero Lady Asiento sigue como si nada pasara y continúa atendiendo su llamada. De pronto, un hombre que viajaba en las primeras filas del microbús le dice la señora que va parada que se siente en su lugar, acto seguido, él se para y la señora se sienta.

El hombre se dirige hasta el lugar donde se encuentra Lady Asiento, mientras las demás personas le siguen reclamando a la mujer. A lo lejos, la dama a la que no le dieron el lugar le dice al conductor que la señorita que no la dejó pasar va a pagar otro pasaje porque lleva unas cosas y no la dejó sentar; no obstante, la mujer que no suelta el teléfono continúa atendiendo su llamada y hace caso omiso a las peticiones de los demás pasajeros.

Las personas le piden al chofer que baje Lady Asiento y que ellos le pagan los pasajes, pero éste no hace nada. El hombre que cedió su lugar a la fémina de la tercera edad se para a un costado de la que iba hablando por teléfono y retira sus del otro lugar, pero ésta reacciona y se opone y le dice a la persona con la que hablaba que le permita porque las personas en el transporte se habían puesto locas.

Los demás pasajeros reviran y comienzan a insultarla, pero ella sigue atendiendo su teléfono y se niega a darle el asiento al hombre. Los minutos pasan y ella no se inmuta, de pronto cuelga, toma sus cosas y se hace de palabras con la mujer de al lado.

Se para y comienza a decir “gente estúpida, quién sabe qué problemas personales tendrán” y camina hacia la puerta donde continúa discutiendo con las demás personas hasta que se baja. Esto demuestra la falta de cultura y empatía que existe hoy en día con nuestros semejantes, así como la poca cordura.