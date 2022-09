VIDEO de OVNI en Jalisco impacta a México.

Todos en algún momento hemos afirmado haber vivido un hecho de estas características. Muchas personas no tienden a creerlo, pero este video de un OVNI en Jalisco impacta a México y lleva a que haya un poco más de unanimidad en este tema.

¡Accidente extremo!

Te puede interesar: La FOTO más cerca de un OVNI sale a la luz tras más de 30 años oculta.

El hecho se divulgó mucho a partir de Twitter y TikTok, espacios donde los internautas suelen compartir videos sobre este asunto, pero en esta oportunidad dieron una mayor relevancia a partir de las pruebas un tanto contundentes que silenciaron a aquellos que no creen sobre estas temáticas.

¿Cómo es el video de un OVNI en Jalisco que impacta a México? Usuarios y usuarias reportaron que los OVNIS pudieron ser vistos por la madrugada en al menos 10 municipios de Jalisco, entre los que destacan La Magdalena, Ajijic, Tlajomulco, Tala, Ameca, entre otras y Guadalajara.



En los registros se aprecia que quienes fueron testigos de este fenómeno afirman que jamás habían visto nada parecido en estas localidades.



En algunos videos se puede observar a una especie de tubo o gusano con luces blancas que parpadean mientras surca el cielo de Jalisco.



Hay quienes dicen que podría tratarse de satélites, señalando a los que forman parte de la red de Elon Musk, uno de los empresarios más ricos y poderosos del mundo. Sin embargo, hasta el momento, ningún especialista en fenómenos meteorológicos se ha pronunciado sobre el avistamiento de OVNIS en Jalisco.

Ya en el norte y sur de México se habían observado algunos OVNIS para fines de junio.

También te puede interesar: Glaciar del fin del mundo está al límite, afirman expertos.

Es válido decir de todos modos que no es ni el primero ni el último de los avistamientos que se vayan a contemplar no solo en el país sino en otros tantos lados del mundo. No es conspiración ni mucho menos, pero si tanta gente habla es difícil ya creer que no haya algo ahí.