VIDEO: Paco el de las empanadas reaparece y luce irreconocible.

Se había convertido en uno de los personajes más populares en el universo de las redes sociales, ya que llevaba un tiempo sin ser visto; sin embargo, finalmente Paco el de las empanadas reapareció.

Cabe recordar que siendo un adolescente de 14 años cobró mucha notoriedad a partir de su capacidad para vender este alimento en las playas de Acapulco. Para convencerlos en su momento les afirmaba a los turistas que, de nos gustarles el sabor, les devolvería el dinero. A su vez, les comentó que podrían estar orgullosos de “apoyar a un emprendedor con actitud y diferente a los demás”. Era muy convincente, por ello también tenía repercusión.

¿Cómo reapareció Paco el de las empanadas y qué le hizo a los turistas?

En su momento, Paco continuó trabajando en su negocio de venta de empanadas. Abrió su propio canal de YouTube en el cual compartió consejos para emprendedores, pero en 2020 dejó de subir contenido.

Ahora bien, el vendedor de empanadas más famoso de México fue grabado en un video de TikTok. A causa del inminente paso de los años, sus métodos de venta y humor fueron cuestionados por usuarios. Como se observa, Paco apareció con un aspecto diferente. El vendedor ofreció sus productos sobre las playas de Acapulco, como de costumbre: “el tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres” se escucha decir al joven.

Lo que causó cierto rechazo fueron frases como: “a no ser que traigan dolores de codo no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos. Cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco. O sea que ustedes los traen de sobra”. Hubo gente que consideró que fue maleducado o irrespetuoso por como le hablaba a los turistas y algunas de las reacciones fueron: “ya no es la misma magia de cuando era niño”, “¿qué es obligatorio comprar?, “tuvo oportunidad de llegar lejos, pero se conformó”.