El VIDEO de Pelé que se viralizó en redes sociales tras su muerte.

El mundo ha perdido a su último Rey luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien partió de este mundo a los 82 años a causa de un edema generalizado e insuficiencia cardíaca.

La leyenda brasileña fue internada en un hospital el pasado 30 de noviembre, donde su estado de salud fue catalogado como crítico y se debatía entre la vida y la muerte; desafortunadamente, esta última gañó la batalla y se llevó al carioca, así lo informó su hija.

Se sabe que Edson Arantes do Nascimento dejó de responder a los tratamientos y quimioterapias, además de que en años recientes pasó varias veces por el quirófano para tratar sus problemas de cadera, riñón y próstata.

¿Quién fue Pelé? Pelé nació en Tres Coraçoes en el estado de Minas Gerais, Brasil, el 23 de octubre de 1940 y fue considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, sitio que compartía y se peleaba con Diego Armando Maradona. Fue un fuera de serie y a lo largo de su carrera marcó un total de 757 goles en 831 encuentros.

Militó en clubes como el Santos de Brasil y el New York Cosmos de la MLS. A lo largo de su carrera conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental, así como tres Copas del Mundo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

¿Por qué le decían Pelé?

Su nombre fue Edson Arantes do Nascimento, pero el mundo siempre lo recordará como Pelé, el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, su primer nombre (Edson) fue en honor a Thomas Alva Edison.

En entrevista para The Guardian y otra concedida a Sky Sports en Reino Unido, el multicampeón del mundo reveló el origen de su apodo: “Cuando tenía tres o cuatro años, mi padre. Dondinho, me llevaba a los entrenamientos del Vasco. Siempre que podía, me metía a la portería y jugaba, y cuando conseguía para un tiro, gritaba: ‘¡Bien, Bilé!’ o ‘¡Gran parada, Bilé!’”. Pero Bilé no lo pronunciaba correctamente y se convirtió después en Pelé.

El video que se viralizó en redes

Muchos crecieron sin ver jugar a uno de los más grandes futbolistas de la historia; sin embargo, en redes sociales se hizo viral un video que muestra las impresionantes jugadas de Edson Arantes do Nascimento, quien enamoró al mundo entero con su talento nato y destreza con el balón, por lo que siempre será recordado como un grande. Descanse en paz.