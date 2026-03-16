Karol G hará historia como headliner en Coachella 2026

Karol G está a punto de hacer historia en el festival Coachella 2026. La superestrella colombiana será una de las artistas principales del evento y se convertirá en una de las pocas artistas latinas en encabezar el prestigioso festival que cada año reúne a más de 100 mil asistentes por día en el Empire Polo Club de Indio, California.

Su presentación está programada para los fines de semana del 12 y 19 de abril, compartiendo cartel con artistas internacionales como Justin Bieber y Sabrina Carpenter. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya especulan sobre qué canciones podrían formar parte del espectáculo.

Entre los temas que más suenan para su posible setlist están éxitos como “Bichota”, “TQG” junto a Shakira, “Pineapple” y algunas de sus canciones más recientes como “Si Antes Te Hubiera Conocido”, “Ivonny Bonita” y “OKI DOKI”. También se habla de posibles colaboraciones sorpresa sobre el escenario, algo que Karol G suele incluir en sus conciertos más importantes.

La artista ya había participado en Coachella anteriormente como invitada, pero esta será su primera vez como headliner, un paso que confirma el impacto global de la música latina. Para quienes no puedan asistir al festival en California, el evento suele transmitirse en vivo a través de los canales oficiales de Coachella en YouTube.