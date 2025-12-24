Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por cuarta vez
Enrique Iglesias y Anna Kournikova han dado la bienvenida a su cuarto hijo, consolidando su familia numerosa justo a tiempo para las celebraciones navideñas.
- Al igual que con sus embarazos anteriores, la pareja manejó la gestación con absoluta discreción, sin que se filtraran fotos ni noticias hasta la confirmación oficial.
- El nuevo bebé se une a sus tres hermanos mayores: los mellizos Nicholas y Lucy (nacidos en 2017) y Mary (nacida en 2020).
- Con más de dos décadas de relación, Iglesias y Kournikova se reafirman como una de las parejas más sólidas del espectáculo, centrados en su vida familiar en Miami lejos del ruido mediático.
- La noticia llega como un “regalo de Navidad” anticipado (diciembre 2025), llenando de alegría al clan Iglesias-Preysler.