Velada del Año VI: Ibai y la cartelera completa de peleadores

La Velada del Año VI, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, ya tiene cartelera confirmada y promete ser uno de los espectáculos digitales más vistos de 2026.

El evento se realizará el 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con enfrentamientos entre streamers, influencers, músicos y periodistas deportivos que han preparado durante meses su debut o regreso al ring.

Entre los combates confirmados destacan:

Edu Aguirre vs Gastón Edul, Fabiana Sevillana vs La Parce, Clersss vs Natalia MX, Lit Killah vs Kidd Keo, Alondrissa vs Angie Velasco, Gero Arias vs Viruzz, Samy Rivers vs Roro, Marta Díaz vs Tatiana Kaer, Fernanfloo vs Plex en el combate de leyendas, e IlloJuan vs TheGrefg.

Con millones de espectadores cada año, La Velada del Año se ha consolidado como uno de los eventos de streaming más grandes del mundo.