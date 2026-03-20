Karol G impone tendencia: uñas champagne glitter paso a paso

Karol G no solo se prepara para su esperado show en Coachella 2026, también está marcando tendencia en el mundo de la belleza con un manicure que ya está dominando redes sociales.

El efecto “champagne glitter” se ha convertido en uno de los estilos más buscados por su equilibrio entre elegancia y brillo. La base es un tono nude o lechoso que aporta naturalidad, mientras que encima se aplica un glitter fino con reflejos dorados y plateados que crean un acabado luminoso y sofisticado.

Este diseño destaca por su versatilidad: funciona tanto para el día a día como para eventos más formales, adaptándose a distintos tonos de piel y estilos personales. Además, responde a una tendencia clara en 2026: uñas más cortas, limpias y visualmente pulidas.

Para lograr este look, el proceso es sencillo pero preciso:

preparar la uña, aplicar base coat, usar un tono nude translúcido, añadir glitter fino tipo shimmer y sellar con top coat de alto brillo. La clave está en no saturar el diseño y mantener un acabado uniforme.

También existen variaciones como tonos lilas o efectos aurora, que permiten personalizar el estilo sin perder la esencia del brillo sutil que caracteriza esta tendencia.

Karol G confirma que lo minimalista y brillante será protagonista este año, especialmente en escenarios como Coachella, donde el estilo personal se convierte en parte del espectáculo.