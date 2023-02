Violeta Isfel rompe en llanto tras saber la sentencia de Pablo Lyle.

El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de Pablo Lyle, quien fue sentenciado a cinco años de prisión, ocho en libertad condicional y 100 días de servicio a la comunidad tras ser acusado de homicidio involuntario, al respecto habló Violeta Isfel.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

La noticia no solo afectó a los familiares del actor de “Mirreyes vs. Godínez”, sino también a sus amigos más cercanos del mundo del espectáculo, quienes externaron su opinión tras conocer la sentencia de Lyle.

Te puede interesar: FOTOS: Violeta Isfel, una joven que por su larga trayectoria ha sabido conquistar a sus fans, pero ¿cómo es que llegó a ser actriz?

¿Cómo se enteró Violeta Isfel de la sentencia de Pablo Lyle?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Violeta Isfel no pudo contener el llanto y lamentó la sentencia que recibió su amigo Pablo Lyle. “No solo lo conozco, es uno de mis mejores amigos en la carrera, lo amo profundamente”, aseveró.

“Justamente estaba terminando mi llamado y llegué a la cafetería de… a comer y estaba en vivo el momento donde él hablaba, donde da su testimonio, su discurso, no sé cómo llamarlo, y yo pegada a la televisión”, dijo la actriz.

También te puede interesar: Estos serían los deseos de Pablo Lyle en este 2023.

¿Ha tenido contacto con Pablo Lyle?

Violeta Isfel aseguró que hace tiempo consiguió tener comunicación con Pablo, pero en las fechas recientes le ha sido imposible. “El año pasado, pude escribirle un mensaje… Le mandé como millones de besos y fue lo último que le pude decir. De hecho, apenas viniendo hacia acá tomé el teléfono y le mandé un audio de WhatsApp esperando que en algún momento lo pueda escuchar. No tengo el teléfono de su esposa por más que he que querido contactarla”.

¿Qué dijo sobre la sentencia de Pablo Lyle?

La actriz habló sobre el duro momento por el que atraviesa su amigo: “Me duele muchísimo, pero es que no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma. Me tenía tranquila el hecho de saber que de cuando en cuando nos podíamos escribir, y ahora, no; sé que el hecho de que pueda estar en esta libertad condicional a lo mejor amortiguará un poco las cosas, aunque sé que los primeros años serán muy complicados, pero yo lo llevo en mi corazón”.

Te puede interesar: Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, habla de la sentencia del actor.

Isfel señaló que seguramente Lyle, cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández, nunca quiso que eso pasara y destacó la amistad que tiene con el actor: “Fui a terapia fue por él; él me veía y me decía ‘Ocupas terapia ya’ y justamente me pasó a su terapeuta, y es la mujer que me sacó adelante durante casi 3 años… O sea, tengo una cercanía muy particular con él y sé que saldrá de esta como ha salido de muchas otras cosas de su vida”.