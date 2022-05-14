VIDEO: Vocalista de Intocable se desmaya durante presentación.

Vaya susto el que se llevaron los integrantes de Intocable y el público que se dio cita la noche de ayer (13 de mayo) en la Monumental Plaza de Toros México luego de que Ricky Muñoz, vocalista de la agrupación de regional mexicano, se desvaneciera en pleno concierto.

A través de un video que se difundió en redes sociales, se puede observar el momento en que un integrante del grupo menciona: “Me van informando que a Ricky Muñoz se le bajó la presión, lo acaban de subir a la ambulancia. Paciencia. Se está recuperando y va a regresar al escenario. Esperen unos minutos nada más en lo que se recupera”.

La aparente baja de presión se habría dado por la tremenda carga de trabajo que acarrea Ricky Muñoz, por lo que fue llevado a una ambulancia para ser atendido y así poder continuar con el concierto de Intocable.

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El público se inconforma durante el concierto de Intocable

“Aquí está. Lo están tratando de animar, todo está tranquilo. Paciencia solamente. No se va a ir Intocable. Se está recuperando Ricky Muñoz”, informaron después de que el público mostrara su descontento por la demora a través de chiflidos, y reclamos.

Se pausa show del grupo Intocable, en La plaza México, ya que Ricky Muñoz, el vocalista, se desvanece en el escenario. pic.twitter.com/IQDupvTUmG — Vaya Vaya (@vayavayatv) May 14, 2022

El desvanecimiento de Muñoz se sumó a las protestas en redes sociales donde expresaron su malestar ante el inesperado evento, sin mencionar los problemas en el audio y que la agrupación supuestamente se tardó una hora en salir para seguir con la velada musical.

“Y que le da el váguido al señorón #RikyMuñoz en pleno concierto de #Intocable tras casi una hora, volvió al escenario...”, “ha sido el PEOR concierto al que he ido”, “exijo mi reembolso del concierto de #Intocable. 1 hora esperando a que reviva Ricky”, fueron algunos de los comentarios.

De acuerdo con lo mencionado, la agrupación ha tenido una agenda bastante apretada, por lo que no han podido descansar, de ahí la recaída del vocalista que regresó después de una hora y continuó con el concierto; sin embargo, a la media noche se volvió a suspender, pero minutos más tarde volvieron para terminar con la presentación con un Ricky sentado tocando el acordeón.

