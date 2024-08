Los celulares que se quedan sin servicio de WhatsApp a partir del 1 de septiembre

WhatsApp es una de las aplicaciones de Meta más descargadas y utilizada a nivel mundial y no es para menos, ya que les ofrece a sus usuarios toda una gama de opciones y herramientas para mantenerse comunicados con sus familiares, amigos y seres queridos.

No obstante, la actualización de mensajería instantánea constantemente se actualiza para ofrecer mejores herramientas para sus usuarios, lo cual resulta contraproducente para algunos, ya que sus dispositivos móviles se vuelven obsoletos y dejan de ser compatibles con la aplicación.

Estas nuevas actualizaciones hacen que WhatsApp funcione de mejor manera y corrija detalles de seguridad; por ello, es indispensable que los teléfonos cuenten con los requisitos suficientes.

¿Por qué ya no serán compatibles?

A partir del 1 de septiembre, aquellos usuarios que cuenten con sistema operativo Android anterior a la versión 4.4 no podrán usar la aplicación de mensajería instantánea, así como tampoco aquellos dispositivos que no cuenten con el sistema operativo iOS 12.

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp:



Samsung: Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II — Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Sony: Xperia M.

Lenovo: A820.

IPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE, y 6S Plus.

¿Podrán seguir usando WhatsApp?

El hecho de que ya no sea compatible no quiere decir que la app ya no se podrá usar, sino que no contará con las nuevas actualizaciones, lo que podría generar problemas de funcionamiento y una mayor vulnerabilidad para los hackers y amantes de lo ajeno.

Por estas razones, WhatsApp ya no les brindará soporte a los dipositivos que cuenten con los sistemas operativos antes mencionados, pues no cuentan con los requisitos suficientes para que la app funcione correctamente.