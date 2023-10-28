Wi-Fi: ¿En qué red de internet evita hacer transferencias electrónicas?

Los smartphones y una buena señal de Wi-Fi nos permiten realizar transferencias bancarias desde la comodidad del hogar, las 24 horas y todos los días del año. Pero como todo, recurrir a la app del banco tiene sus ventajas y desventajas. En los siguientes párrafos, damos respuesta a la pregunta de qué red de internet evitar las transferencias electrónicas.

La preferencia por buscar Wi-Fi y realizar transferencias digitales se debe a que son más cómodas y no te roban tanto tiempo como sí ocurre cuando haces fila en las sucursales del banco. Sin embargo, la seguridad de tus datos personales y finanzas puede correr riesgo cuando lo haces.

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Según otros medios de información, el Wi-Fi o red de internet que sugieren evitar para transferencias electrónicas es cualquiera que sea pública, es decir, la que se ubica en los parques, hoteles, escuelas o centros comerciales. Aunque es genial que su utilización sea gratis para todos, tus datos quedan expuestos a ciberdelincuentes.

¿Por qué no hacer transferencias electrónicas en redes públicas?

Como decíamos antes, las redes de Wi-Fi públicas no son recomendables porque tu información financiera y personal queda vulnerable ante posibles crímenes como la técnica de snooping o sniffers. De este modo, los criminales se infiltran en las transmisiones de datos y aprovechan para capturar contraseñas, claves de redes sociales e información financiera.

De manera semejante, los criminales crean redes falsas utilizando nombres de compañías o establecimientos para engañar a las víctimas y robarles sus datos.

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