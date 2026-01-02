Así puedes mandar tus chats de WhatsApp a otro celular sin perder ningún mensaje

WhatsApp espera que el 2026 sea un año por demás espectacular para la aplicación en cuestión de número de usuarios en México y el resto del mundo. Ante este hecho, ha concedido un truco para que puedas mandar tus chats a un celular nuevo sin la necesidad de perder ningún mensaje en el camino.

El historial de chats de WhatsApp se ha convertido en un aspecto fundamental para distintos usuarios, los cuales utilizan la aplicación para asuntos laborales, familiares, económicos o amorosos. Ante ello, es preciso que sepas la forma en cómo pasar todos estos a un celular nuevo sin perder ningún mensaje.

¿Cómo mandar chats de WhatsApp a un celular nuevo sin perder los mensajes?

En realidad, existe una forma clara y sencilla para pasar tu historial de chats de WhatsApp a un teléfono nuevo. Lo único que debes hacer es usar la función nativa de transferencia, así como las copias de seguridad que hay en la nube para que el sistema realice este complicado procedimiento por ti sin ningún tipo de problema.

Vale decir que dicha función se combina a través de la copias de seguridad que existen en Google Drive y en iCloud para Android y para iPhone, respectivamente hablando. Un punto a detallar es que este hecho se hace a través de la misma aplicación verde mediante el cifrado de extremo a extremo; es decir, utilizando tu propio número de celular.

Con ello, evitas la preocupación de descargar aplicaciones ajenas o, bien, herramientas de terceras personas que podrían poner en entredicho tus mensajes de WhatsApp. Del mismo modo, vale decir que es la propia cuenta la que te solicita un escaneo del código QR o, bien, una restauración de la copia de seguridad.

¿Esta es la única forma de mandar chats de WhatsApp a otro celular?

Si cuentas con un dispositivo Android, ten en cuenta que puedes utilizar la transferencia directa entre los dos teléfonos , una herramienta que copa los chats y los archivos a través de la conexión de los dos dispositivos y un escaneo del código QR que hace que este proceso, a su vez, sea más rápido.