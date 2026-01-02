inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

20 acontecimientos que han marcado los 20 años de Venga La Alegría: de los 5 Juegos Olímpicos a la primera coronación de Reino Unido en 70 años

20 años venga la alegria
Notas,
Venga La Alegría

Escrito por:  Samantha Guzmán

Pocas producciones logran cumplir 20 años de existencia y pudiendo presumir del éxito y cariño del público con que cuenta Venga La Alegría. Para poder dimensionar lo que implican esas dos décadas, a continuación enlistamos solo algunos de los momentos históricos o relevantes en la cultura pop que han ocurrido desde que este programa llegó a las pantallas mexicanas.

Mundiales, hechos históricos y todo lo que ha vivido Venga La Alegría en 20 AÑOS

Momentos históricos que han ocurrido en los 20 años de Venga La Alegría

  1. Entre 2006 y 2026, ha habido 3 Papas en la Ciudad del Vaticano: Benedicto XVI (2005-2013), Francisco (2013-2025) y León XIV (2025 hasta la fecha).
  2. Han pasado 4 periodos presidenciales en México desde 2006.
  3. El 8 de septiembre de 2022 ocurrió la muerte de la reina Isabel, quien permaneció en el trono británico por más de 70 años.
  4. Después del fallecimiento, en 2023 se llevó a cabo la primera coronación del siglo en Reino Unido, para el rey Carlos III. También se han celebrado dos bodas reales, en 2012 y en 2018.
  5. En 2008, Estados Unidos tuvo a su primer presidente afroamericano, Barack Obama, quien fue reelegido en 2012.
  6. Cuando se estrenó Venga La Alegría todavía no se popularizaba Facebook, no había Twitter y mucho menos Instagram o TikTok.
  7. Todavía faltaba un año para que se lanzara el primer iPhone.
  8. Las plataformas de streaming todavía no existían y los hábitos de consumo eran muy distintos.
  9. En 2020 vivimos uno de los mayores acontecimientos históricos de este siglo: la pandemia de Covid-19. El esquema de trabajo cambió para millones de personas y Venga La Alegría también formó parte de su cotidianidad; el programa acompañó a muchísima gente en esa época de incertidumbre.
  10. Entre los momentos más difíciles que se han vivido en México en los últimos 20 años, sin duda, están los terremotos del 7 de septiembre y el 19 de septiembre de 2017.

Momentos icónicos en la cultura pop desde que inició Venga La Alegría, en 2006

  1. En los últimos 20 años, tres representantes de México han ganado Miss Universo: Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025).
  2. Tres cineastas mexicanos han ganado el Oscar a Mejor Director en los últimos 20 años: Guillermo del Toro (por “La forma del agua”), Alejandro González Iñárritu (“El renacido” y “Birdman”) y Alfonso Cuarón (“Gravedad” y “Roma”).
  3. Tres actrices mexicanas estuvieron nominadas al Oscar: Adriana Barraza por “Babel”, Marina de Tavira por “Roma” y Yalitza Aparicio por “Roma”.
  4. Han pasado 5 ediciones de los Juegos Olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.
  5. En 2006, las películas de superhéroes todavía no eran el acontecimiento que son ahora: faltaban dos años para que iniciara el Universo Cinematográfico de Marvel y Christopher Nolan todavía no estrenaba “Batman: el Caballero de la Noche”.
  6. En 2006 aún no iniciaban series icónicas como “Breaking Bad” ni “Game of Thrones”.
  7. Todavía no alcanzaban la fama celebridades como Lady Gaga o Katy Perry.
  8. En 2006 Taylor Swift lanzó su primer sencillo, “Tim McGraw”, con el cual lanzó su carrera musical.
  9. Se han realizado 5 Mundiales de Futbol: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
  10. Michael Jackson, uno de los mayores íconos de la música a nivel internacional, murió en 2009.

Galerías y Notas Azteca UNO