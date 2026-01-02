20 acontecimientos que han marcado los 20 años de Venga La Alegría: de los 5 Juegos Olímpicos a la primera coronación de Reino Unido en 70 años
Pocas producciones logran cumplir 20 años de existencia y pudiendo presumir del éxito y cariño del público con que cuenta Venga La Alegría. Para poder dimensionar lo que implican esas dos décadas, a continuación enlistamos solo algunos de los momentos históricos o relevantes en la cultura pop que han ocurrido desde que este programa llegó a las pantallas mexicanas.
Mundiales, hechos históricos y todo lo que ha vivido Venga La Alegría en 20 AÑOS
Momentos históricos que han ocurrido en los 20 años de Venga La Alegría
- Entre 2006 y 2026, ha habido 3 Papas en la Ciudad del Vaticano: Benedicto XVI (2005-2013), Francisco (2013-2025) y León XIV (2025 hasta la fecha).
- Han pasado 4 periodos presidenciales en México desde 2006.
- El 8 de septiembre de 2022 ocurrió la muerte de la reina Isabel, quien permaneció en el trono británico por más de 70 años.
- Después del fallecimiento, en 2023 se llevó a cabo la primera coronación del siglo en Reino Unido, para el rey Carlos III. También se han celebrado dos bodas reales, en 2012 y en 2018.
- En 2008, Estados Unidos tuvo a su primer presidente afroamericano, Barack Obama, quien fue reelegido en 2012.
- Cuando se estrenó Venga La Alegría todavía no se popularizaba Facebook, no había Twitter y mucho menos Instagram o TikTok.
- Todavía faltaba un año para que se lanzara el primer iPhone.
- Las plataformas de streaming todavía no existían y los hábitos de consumo eran muy distintos.
- En 2020 vivimos uno de los mayores acontecimientos históricos de este siglo: la pandemia de Covid-19. El esquema de trabajo cambió para millones de personas y Venga La Alegría también formó parte de su cotidianidad; el programa acompañó a muchísima gente en esa época de incertidumbre.
- Entre los momentos más difíciles que se han vivido en México en los últimos 20 años, sin duda, están los terremotos del 7 de septiembre y el 19 de septiembre de 2017.
Momentos icónicos en la cultura pop desde que inició Venga La Alegría, en 2006
- En los últimos 20 años, tres representantes de México han ganado Miss Universo: Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y Fátima Bosch (2025).
- Tres cineastas mexicanos han ganado el Oscar a Mejor Director en los últimos 20 años: Guillermo del Toro (por “La forma del agua”), Alejandro González Iñárritu (“El renacido” y “Birdman”) y Alfonso Cuarón (“Gravedad” y “Roma”).
- Tres actrices mexicanas estuvieron nominadas al Oscar: Adriana Barraza por “Babel”, Marina de Tavira por “Roma” y Yalitza Aparicio por “Roma”.
- Han pasado 5 ediciones de los Juegos Olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.
- En 2006, las películas de superhéroes todavía no eran el acontecimiento que son ahora: faltaban dos años para que iniciara el Universo Cinematográfico de Marvel y Christopher Nolan todavía no estrenaba “Batman: el Caballero de la Noche”.
- En 2006 aún no iniciaban series icónicas como “Breaking Bad” ni “Game of Thrones”.
- Todavía no alcanzaban la fama celebridades como Lady Gaga o Katy Perry.
- En 2006 Taylor Swift lanzó su primer sencillo, “Tim McGraw”, con el cual lanzó su carrera musical.
- Se han realizado 5 Mundiales de Futbol: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.
- Michael Jackson, uno de los mayores íconos de la música a nivel internacional, murió en 2009.