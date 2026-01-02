20 acontecimientos que han marcado los 20 años de Venga La Alegría: de los 5 Juegos Olímpicos a la primera coronación de Reino Unido en 70 años

Pocas producciones logran cumplir 20 años de existencia y pudiendo presumir del éxito y cariño del público con que cuenta Venga La Alegría. Para poder dimensionar lo que implican esas dos décadas, a continuación enlistamos solo algunos de los momentos históricos o relevantes en la cultura pop que han ocurrido desde que este programa llegó a las pantallas mexicanas.

Momentos históricos que han ocurrido en los 20 años de Venga La Alegría

Entre 2006 y 2026, ha habido 3 Papas en la Ciudad del Vaticano: Benedicto XVI (2005-2013), Francisco (2013-2025) y León XIV (2025 hasta la fecha). Han pasado 4 periodos presidenciales en México desde 2006. El 8 de septiembre de 2022 ocurrió la muerte de la reina Isabel, quien permaneció en el trono británico por más de 70 años. Después del fallecimiento, en 2023 se llevó a cabo la primera coronación del siglo en Reino Unido, para el rey Carlos III. También se han celebrado dos bodas reales, en 2012 y en 2018. En 2008, Estados Unidos tuvo a su primer presidente afroamericano, Barack Obama, quien fue reelegido en 2012. Cuando se estrenó Venga La Alegría todavía no se popularizaba Facebook, no había Twitter y mucho menos Instagram o TikTok. Todavía faltaba un año para que se lanzara el primer iPhone. Las plataformas de streaming todavía no existían y los hábitos de consumo eran muy distintos. En 2020 vivimos uno de los mayores acontecimientos históricos de este siglo: la pandemia de Covid-19. El esquema de trabajo cambió para millones de personas y Venga La Alegría también formó parte de su cotidianidad; el programa acompañó a muchísima gente en esa época de incertidumbre. Entre los momentos más difíciles que se han vivido en México en los últimos 20 años, sin duda, están los terremotos del 7 de septiembre y el 19 de septiembre de 2017.

Momentos icónicos en la cultura pop desde que inició Venga La Alegría, en 2006