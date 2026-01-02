Muere el pequeño hijo de famoso influencer

El reconocido influencer católico, Paul Kim, utilizó sus redes sociales para dar la triste noticia de que su hijo murió. El niño de apenas 5 años había estado luchando por su vida luego de contraer una extraña gripe.

Micah, nombre del pequeño, murió el pasado 31 de diciembre de 2025, luego de estar hospitalizado por una “emergencia médica” que afectó severamente sus pulmones .

“’El Señor dio, y el Señor quitó; bendito sea el nombre del Señor’. Micah Joseph comienza el año nuevo disfrutando de la gloria, el amor y la paz eterna de Dios. Micahha estado muy ocupado, veo que el Señor lo usa y lo envía a misiones para acercar a millones de personas a Dios. Estamos rodeados por una gran nube de testigos de la que mi hijo ahora forma parte”, expresó en las primeras horas del día de ayer.

A esto agregó,“Estamos muy orgullosos de él. Quiero agradecerles de todo corazón como su padre, en nombre de mi familia, por todas las formas en que oraron y nos apoyaron durante este momento tan difícil e imposible para nuestra familia. Ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida y sigue siéndolo”.

El influencer no contó muchos detalles sobre la muerte del pequeño, pero agradeció las muestras de cariño que recibió y por supuesto pidió privacidad para poder atravesar este momento con su familia.

“Aunque esta vez solo quiero tener privacidad y tiempo para llorar con mi familia, sentí que les debía una actualización, solo por gratitud. Micah ya está en el cielo trabajando, de verdad, hay tantos testimonios, tantas maneras en que Dios está usando la luz en mi hijo de cinco años para salvar almas y cambiar el mundo”,dijo.

¿Qué le pasó al hijo del ‘influencer’ católico?

El 21 de diciembre, el influencer dio a conocer que su hijo había sido hospitalizado por sufrir una emergencia médica, pero no dio más detalles. Al otro día el pequeño tuvo que ser asistido con soporte vital tras presentar problemas en su corazón y pulmones. Además, reveló que una resonancia magnética alertó a los médicos de que no presentaba actividad cerebral.

Así también es que el influencer dijo que su hijo estaba atravesando por un caso grave de gripe que había desencadenado sepsis y convulsiones.