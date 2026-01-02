Los 7 cortes de cabello de mujer que serán tendencia en enero 2026

Estamos comenzando un nuevo año por lo que ya hay tendencias en cuanto a los cortes de cabello. Estos son ideales para quienes buscan un cambio sutil o un gran cambio de look.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia?

El tuft bob

El corte de pelo tuft bob se diferencia del bob clásico en que tiene un mechón ligeramente levantado en la parte posterior. Este es quien ayuda a dar volumen a tu cabello.

Clavicut con flequillo recto

Para poder enmarcar tus rasgos y lucir elegante, pues tienes que optar por un flequillo recto y un clavicut. El flequillo que deja entrever nuestras cejas será la elección perfecta para aquellas mujeres que quieran lucir un flequillo corto y con un mantenimiento sencillo.

El long bob

Este corte de pelo es perfecto para quien busca lucir un cabello en tendencia y con bajo mantenimiento. Es versátil y favorecedor para la mayoría de los tipos de rostros y texturas de cabello.

Además puedes peinarlo con la raya de lado o en el medio. Además, es un corte al que le puedes realizar peinados de forma cómoda.

El corte shaggy

El corte shag es perfecto para cabello ondulado, rizado o con textura y brinda un volumen superior.

El corte wolf cut

El wolf cut es un corte que aúna el mullet y shag. Se lleva a cabo con muchas capas por lo que es perfecto para crear un efecto frame (marco en inglés) para que tus rasgos luzcan enmarcados y afilados.

Corte bob recto y liso

Si tienes el cabello liso y te gusta llevarlo pulido y brillante, este corte de pelo corto de mujeres para ti. Cuenta con una estructura precisa y líneas definidas, que crea un efecto de cabello más denso y brillante.

El pixie

Por último, tenemos este corte de cabello que provoca que los rasgos de quien lo luce se potencien. Será perfecto para complementarlo con un maquillaje vibrante. Además, aporta una apariencia más suave y menos estructurada, ideal para quienes buscan elegancia con naturalidad.