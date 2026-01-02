El mensaje con el que Angélica Vale despidió el año tras su divorcio

El 2025 se fue y con él muchas situaciones que envuelven a famosos mexicanos y que los hicieron ser portada en muchos medios de comunicación. Uno de esos casos fue el de Angélica Vale que confirmó su divorcio del empresario Otto Padrón y a partir de entonces fue el blanco de rumores sobre una supuesta infidelidad.

Ahora, con el inicio del 2026, las energías y expectativas de todos se muestran renovadas y Angélica Vale no es la excepción. La también conductora compartió un mensajes en sus redes sociales y sus seguidores se revolucionaron.

¿Qué ocurrió en el 2025 de Angélica Vale?

La vida privada de Angélica Vale no había tenido grandes sobresaltos hasta que en el último tramo del 2025 trascendió que su esposo, el empresario Otto Padrón, le había solicitado formalmente el divorcio. La noticia primero se conoció en los medios de comunicación y luego llegó a la actriz.

|Instagram /angelicavaleoriginal /Canva

El pedido de divorcio llegó en los días previos al cumpleaños de Angélica Vale, algo que le sumó mayor sorpresa al asunto. Sin embargo, a pesar de llevar 14 años casados, la conductora confirmó que ya llevaban tiempo separados, pero eso no hizo que el tema dejara de ser comentado y mucho menos apagó los rumores que surgieron en los que, entre otras versiones, afirman que una infidelidad sería el motivo de la separación.

¿Qué mensaje compartió Angélica Vale?

Teniendo en cuenta lo sucedido y sin que Angélica Vale y Otto Padrón hayan confirmado los motivos por los cuales decidieron divorciarse, el 2025 ha sido sin lugar a dudas un año muy emotivo para la actriz. Es por eso que en sus redes sociales compartió una historia que fue analizada por sus seguidores.

“¡Feliz año! ¡Bienvenido 2026!”, escribió Angélica Vale en una historia de Instagram acompañada de una fotografía suya en la que se la ve sonriendo. El posteo fue tomado positivamente por sus seguidores que lo interpretaron como un mensaje de superación y de renovación por parte de la actriz.