Yahir nos habló sobre la actual acusación en contra de Kalimba.

Yahir, reacciona a la polémica que envuelve a su amigo Kalimba, quien nuevamente es señalado de un supuesto acoso sexual.

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Yo tengo una relación con Kalimba de trabajo, desde hace mucho tiempo y lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre de muy buen corazón, un tipazo, vato con un talento maravilloso de allá del cielo, divino, que le dieron y no tengo nada malo que decir de mi querido Kalimba, tengo puras cosas buenas que decir de él, espero que esto se aclare, que estén bien ambas partes. No he podido hablar con él

¿Yahir ha sido acosado por sus fans?

Aunque, él asegura que siempre ha mantenido una línea de respeto con la gente que le solicita fotos y autógrafos, hay fanáticas que se sobrepasan al grado de hacerles ciertos tocamientos.

Tranquilo con todo el respeto, siempre del mundo, a todos, a los niños, señoras, abuelitos; yo con todo el gusto me tomó fotos y mando saludos

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Muchas veces sí traigo la mochila y es así de ‘Quiúbole’ como que la mochila no dejo, siempre he tenido mucho respeto. Una vez sí me dieron un zape aquí en el Aeropuerto, un vato me dio un zape, le fue muy mal, pero un día me dieron un zape, sí tuve que responder, claro, intervino la policía y todo

Yahir, forma parte del Cumbia Machine Tour, evento que se realizará esta noche en la monumental Plaza de Toros México.

