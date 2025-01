Yahir confirmó reencuentro con su hijo Tristan durante las fiestas decembrinas

Vaya sorpresa que recibió Yahir pues su hijo Tristan llegó hasta Hermosillo, Sonora, de donde es originario, para unirse a la familia en las pasadas fiestas decembrinas, luego de estar distanciados.

¿Qué dijo Yahir?

En una conferencia de prensa en la que se dieron cita diversos medios, entre ellos Ventaneando , Yahir declaró que “la verdad se me cayeron los calzones porque me cayó de sorpresa Tristan en Hermosillo y teníamos mucho tiempo hablando, estábamos solamente en el teléfono, teléfono y esas cosas y de repente fue una gran sorpresa la que me dio. Lo disfruté y lo gocé mucho”.

¿María León inicia romance con Yahir? La cantante responde ante los rumores [VIDEO] Luego de años de distanciamiento, Yahir pudo reunirse nuevamente con su hijo, fue precisamente Tristán quien lo buscó para reconciliarse.

“Lo vi bailar, gozar en familia y me moría de ganas de eso, era una de las cosas que más deseaba y más anhelaba”, agregó Yahir.

¿Cómo recordó a Dulce?

Yahir recordó la telenovela “Quiéreme Tonto” que protagonizó en TV Azteca en 2010 y donde compartió créditos con la recién fallecida Dulce, la cantante.

“Recuerdo que cada vez que terminábamos una escena o algo, abría la boca esa mujer e hipnotizaba siempre, (tenía) un talento bárbaro, una personalidad bárbara. Me regañaba cuando tomaba agua, cuando cantaba me decía: ‘No tomes agua, te va a cambiar el PH’”, recordó entre risas.

¿Qué dijo María León sobre el show que dará con Yahir? María León y Yahir llegarán este 24 de enero al Teatro Metropolitán con un show candente titulado “Fuego”.

“Las canciones que ahora estamos creando juntos para este proyecto, yo creo que marcan la cúspide de lo que creemos y queremos que la gente sienta con el amor, de haber estado hace 25 años cantando en un restaurante donde movían una mesa para que tú pudieras cantar, hoy estás no solo en un teatro tan emblemático como este, sino aparte con tu mejor compa”, dijo María León.



