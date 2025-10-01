“Yo no hablo de personas irrelevantes”: Belinda responde a ACUSACIONES sobre ella en el libro de Lupillo Rivera

Tras su icónico paso por el Fashion Week de París, Belinda regresó a la CDMX, donde nuestros medios pudieron platicar brevemente con ella y se le preguntó sobre lo que el libro “Tragos Amargos”, publicado por Lupillo Rivera dice respecto a la relación que tuvieron, donde aseguró que “está acostumbrada a que otros usen su nombre”.

Este libro que habla sobre la gloria y el infierno que ha pasado “El Toro del Corrido”, abordó algunos detalles sobre la relación que los artistas tuvieron hace algunos años, donde incluso Rivera aseguró que Belinda le expresó sus deseos de ser mamá.

¿Qué respondió Belinda a lo escrito en el libro de Lupillo Rivera?

Ante las preguntas de nuestros medios sobre qué opinaba de lo citado por el cantante de regional, Belinda dijo lo siguiente: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas. No tengo nada qué hablar al respecto”.

Con estas palabras no afirmó si el contenido del texto es verídico pero tampoco lo habría negado, dejando ver un descontento.

Finalmente la actriz declaró lo siguiente:

“Yo no hablo de personas irrelevantes”, dejando finalizado el tema entre estos dos y lo que viene en esta nueva publicación.

¿Qué dice el libro de Lupillo Rivera sobre Belinda?

En una parte del texto se menciona que Belinda le había dicho a Lupillo que tenía ganas de formar una familia con él, donde su deseo era que tuvieran gemelas.

Si bien la relación entre este par de cantantes terminó hace algunos años, en esta última publicación se detalla que el motivo de la separación habría sido por una presunta infidelidad de Belinda a Lupillo.

En el libro se menciona que fue “un noviazgo muy bonito”, el cuál habría durado cerca de siete meses por allá del 2019, pero Lupillo relata en su libro que terminó la relación con Belinda cuando un medio mostró una imagen de Belinda tomada de la mano de otro hombre en un avión, donde escribió: “Para mí se terminó inmediatamente”.