“Me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evito que me arriesgara": Belinda rompe el silencio sobre su estado de salud tras la caída que tuvo

A través de sus redes sociales, la cantante, actriz y modelo, Belinda, habló sobre su estado de salud actual e incluso habló sobre su menisco roto y la lesión del ligamento cruzado que enfrenta, detallando que necesita tratarse en su debido momento.

Tras su participación el la pasarela de la Fashion Week de París celebrada el lunes 29 de septiembre, la artista recordó su caída del año pasado, la cuál tomó con gracia y además aprovechó el momento para hablar sobre los problemas físicos que ha sufrido tras su accidente.

¿Qué fue lo que dijo Belinda respecto a su estado físico?

A través de redes Beli rompió el silencio y aclaró lo siguiente:

“Tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida. Me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evitó que me arriesgara…

La verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante pase lo que pase… aquí estoy.

¿Qué fue lo que le pasó a Belinda?

Este duro episodio que la artista enfrenta se remonta a hace un año, justamente en la Fashion Week de París 2024, donde Belinda sufrió una aparatosa caída durante su participación, suceso que a un año la ha tenido afectada.

Recientemente explicó que debido a este accidente, le extrajeron líquido de la articulación de la rodilla y que se encuentra en recuperación, aunque aseguró que continuará lo previsto con sus compromisos con el musical “Mentiras”, el cuál ha causado furor en este último año y con el que tendrá una agenda bastante ocupada.

¿Qué tan grave es esta lesión?

Tener un menisco roto y una lesión en el ligamento cruzado no son poca cosa, pues a un año estas afectaciones siguen dejando estragos en la vida de la celebridad. Aunque no ha hecho público su parte médico, se especula que a un año de su caída, podría necesitar una intervención quirúrgica en cuanto a su rotura de meniscos.

Por otro lado, respecto a su lesión de ligamento cruzado podría superarla con rehabilitación y fisioterapias para recuperar la movilidad y fuerza, aunque en el peor de los casos, también podría verse obligada a entrar al quirófano.

De momento la actriz de 36 años no ha confirmado ninguna versión sobre su estado físico, siendo su mensaje en redes donde habló sobre la Fashion Week de París la última actualización de sus afectaciones.