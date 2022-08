YosStop revela el nombre de la bebé que espera: ¿cuál es su significado?

Se encuentra en un gran momento personal y su felicidad no se puede discutir. Y la misma es tal, que YosStop reveló el nombre de la bebé que espera y develó cuál es su significado.

Programa 2 de diciembre del 2021 | El acuerdo entre Ainara y YosStop.

La influencer realizó este anuncio a partir de sus redes sociales, por donde sino, y en el espacio afirmó que junto a Gerardo González, su esposo, quisieron que su bebé tuviera un nombre griego y a partir de esto realizaron una búsqueda exhaustiva por internet para encontrar el nombre que más sea de su agrado.

Te puede interesar: ¿Quién es el papá del bebé que espera YosStop?

¿Cuál es el significado del nombre de la bebé de YosStop?

YosStop comentó en sus redes lo siguiente: “me metí a Google, busqué nombres de niña por abecedario, nombres de diosas y a mí me gustan los nombres originales. Estaba viendo muchos nombres y ninguno me gustaba, entonces me acordé de un nombre que yo utilizaba cuando era chiquita. Antes de que existiera Messenger, existía ICQ y era mi username. Ese nombre es árabe y significa princesa”.

Gerardo González expresó algo semejante con las siguientes palabras: “quería ponerle un nombre significativo que significara princesa, tal vez en otro idioma. Luego me dice este nombre y yo tenía el reclamo pero me quedé pensando y me gusta”.

A partir de estas conclusiones la pareja decidió llamarla Amyra, algo que incidió por el hecho que el diminutivo es Amy. Es decir, el nombre que tendrá en su documento es Amyra Hoffman González ya que a partir del deseo de la influencer de que su apellido aparezca antes terminaron optando por este orden para su identidad. Seguidores y seguidoras expresaron su felicidad por esta buena noticia, que era cuestión de tiempo para que fuera comunicada y el día finalmente llegó para alegría de todas las partes.

También te puede interesar: YosStop reveló sus sentimientos y emociones por su embarazo.