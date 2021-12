Muere youtuber tras caer a un lago congelado cuando grababa un video.

En el esfuerzo por ganar seguidores, un famoso youtuber murió tras caer a un lago congelado, pues aunque intentaron salvarle la vida en el hospital, no lo consiguieron.

El noruego Tor Eckhoff, conocido como ‘Apetor’, falleció trágicamente mientras grababa uno de sus videos más arriesgados.

El incidente ocurrió el viernes pasado en la presa de Jakobs, en las afueras de Kongsberg, cuando el influencer de 57 años estaba generando un nuevo contenido para sus redes sociales.

Gracias a sus gritos, un hombre avisó a los servicios de emergencia, lo rescataron con vida y lo trasladaron con urgencia al hospital, donde lamentablemente murió.

Eckhoff tenía un millón de seguidores

Eckhoff tenía más de un millón de suscriptores en su canal de Youtube, donde compartía sus excursiones a lugares gélidos, acompañado de su vodka y a la naturaleza en general.

Antes de morir, publicó un visual con el siguiente título: ‘I am Not Dead, I am 57 Today’ (No estoy muerto, cumplo 57 años).

