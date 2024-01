¿El fin del mundo se acerca? Estas son las predicciones de Yuri

Mientras el mundo se sumergía en los festejos de fin de año, con la esperanza de un futuro próspero, la reconocida cantante Yuri sorprendió a todos con declaraciones apocalípticas que han dejado a sus seguidores en estado de shock.

La intérprete, conocida por su grandes éxitos como “Maldita primavera” y “Detrás de mi ventana”, compartió sombrías visiones sobre el destino de la humanidad en una reciente entrevista.

El ‘Basta Xtremo’ llegó al foro para poner a prueba a los conductores

Te puede interesar: ¿Por qué el 2024 tendrá un día más?

Las predicciones de Yuri

En un giro inesperado, Yuri reveló que, según sus creencias basadas en la Biblia, estamos presenciando los últimos días de la existencia humana en este planeta. “Para mí, creo que esta es la última generación de este planeta por lo que conozco lo que dice en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta”, expresó la artista.

Así mismo, la cantante argumentó su perspectiva al señalar los numerosos fenómenos naturales y desastres que, según ella, son señales inequívocas de la inminente catástrofe global. Desde el cambio climático hasta los devastadores terremotos, Yuri sostuvo que el mundo enfrenta tiempos críticos que demandan atención y preparación.

Además, no escatimó en señalar situaciones conflictivas en el escenario internacional, como las guerras en Palestina e Israel, como evidencia adicional de la decadencia moral y espiritual que, según Yuri, precipitará la llegada del apocalipsis.

Como devota cristiana, compartió detalles sobre su propia preparación ante lo que ella describe como un futuro fatalista. “Los que conocemos la palabra, sabíamos que esto iba a pasar y no va a cesar, va de mal en peor. Tenemos que estar preparados porque vienen momentos difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir”, concluyó.

En este sentido, las predicciones apocalípticas de la famosa cantante han generado un debate intenso en las redes sociales, dividiendo a los seguidores entre la incredulidad y la preocupación. Mientras algunos descartan sus afirmaciones como exageraciones, otros consideran prudente reflexionar sobre lo dicho.