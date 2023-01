Zafarrancho en rueda de prensa por la huida de Alicia Villarreal.

La conferencia de Grandiosas terminó en medio de tremendo zafarrancho y todo por intentar que Alicia Villarreal respondiera sobre el romance que al parecer está surgiendo entre Aylín Mujica y Arturo Carmona, padre de su hija Melenie. Esto al interior del reality show en el que ambos participan, lo cierto es, que a pesar de la insistencia la ‘Güerita Consentida’ simplemente salió huyendo en medio del embrollo que se armó durante la conferencia de prensa.

¿Qué dijo Alicia Villarreal al respecto?

Minutos antes de tremendo zafarrancho, la cantante no pudo evadir la pregunta sobre lo que Arturo Carmona declaró en el reality show sobre que él fue quien le pidió el divorcio por no sentirse a su altura y creer que entorpecía su carrera.

“La gente ha seguido mi historia y ya conoce todo eso que pasó y todo eso que hemos vivido, entonces, yo aquí sentada con las Grandiosas me siento muy empoderada, cobijada y arropada como mujer porque eso es lo que somos nosotros como mujeres, somos trabajadoras, somos valientes, somos fuertes, somos capaces”, declaró Villarreal.

¿Qué opina sobre la nueva canción de Shakira? Posteriormente, Alicia Villarreal habló de la nueva canción de Shakira, misma que ha sido comparada con su clásico “Te quedó grande la yegua” que se cree en su momento le dedicó al padre de su hija.





“Una mujer no tiene tiempo de ponerse a llorar, tiene que trabajar, tiene que planear, o sea, a nosotros no nos preguntan si estamos cansadas, si estamos enfermas. A la mamá no le preguntan eso, esas somos, somos Grandiosas”, añadió la cantante regiomontana.

¿Se siente orgullosa de su hija Melenie Carmona?

Para finalizar, Alicia Villarreal se dijo orgullosa del debut como cantante de Melenie Carmona (su hija). “Fue muy feliz ver a mi hija y darle su bienvenida a los escenarios y me siento muy feliz de verla trabajar, de verla cantar, de verla escribir y que entiende que esta carrera es muy sacrificada, muy difícil, de mucha lucha. Yo no estoy poniéndole (todo fácil) sino ya hubiera grabado muchos discos”.