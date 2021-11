¡LA DIVERSIÓN Y LA MAGIA DE LA VILLA JUGUETÓN REGRESAN!

Conoce algunos momentos de la construcción de la Villa Juguetón.

Un día, descubrimos que la alegría había llegado a Televisión Azteca y que las puertas de la Villa Juguetón volverían a abrirse para esperar tu visita una vez más. Este año la magia y la diversión regresan para que vivas una de las mejores experiencias que el Juguetón tiene para ti.

Desde el primero de noviembre, la estructura comenzó a levantarse en las instalaciones de Televisión Azteca para llevar nuevamente magia y alegría a chicos y grandes, pues en la edición 26 sus actividades fueron pausadas para mantenerte seguro.

Cada tuerca, tubo y lona son colocados por el equipo Juguetón cuidadosamente para traerte un espacio seguro y con todas las medidas sanitarias para que te la pases increíble en compañía de los más pequeños del hogar.

Por ello, te recordamos que este 1ro de diciembre tienes una cita en Periférico Sur 4121, Col. Fuentes del Pedregal. No olvides que para entrar debes llevar un juguete que no utilice baterías y no sea bélico, pues con ello contribuyes a que más niños celebren el tradicional Día de Reyes de forma ¡ÚNICA!

¿Y qué es la Villa Juguetón?

La Villa es un centro de diversiones que con más de 30 marcas aliadas, te llenarán de alegría y diversión en cada una de sus atracciones. La Villa Juguetón estará abierta desde el primero de diciembre hasta el cinco de enero.

Espera todas las sorpresas que tenemos para ti, ¡No faltes!