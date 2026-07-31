¡Descarga TV Azteca En Vivo y no te pierdas tus programas favoritos! Disponible en tu Smart TV
¡En Vivo y Gratis siempre!
Con TV Azteca En Vivo puedes disfrutar de la programación donde prefieras. La aplicación ya está disponible para Smart TVs Samsung y Hisense, además de Roku, Fire TV, Apple TV y Google TV. Si prefieres verla desde tu computadora, también puedes acceder a través de tvaztecaenvivo.tv
Y si vas en movimiento, lleva la televisión contigo. Descarga la app para tu celular:
Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azteca.live&hl=es_419
iOS (App Store): https://apps.apple.com/mx/app/tv-azteca-en-vivo/id624366832
No importa dónde estés, TV Azteca En Vivo te acompaña para que disfrutes tus programas favoritos EN VIVO y GRATIS, siempre.
Los programas que forman parte de tu día ahora están reunidos en TV Azteca En Vivo, la plataforma donde puedes disfrutar gratis de las transmisiones en vivo de TV Azteca.
Sigue Survivor, Acércate a Rocío, Hechos, Venga la Alegría, Fut Azteca, además de realities, deportes, noticias, series y novelas, todo desde una misma app y con acceso sencillo para que no te pierdas ningún momento.