A Cada Quien Su Santo | Casa propia

Zelma es una mujer trabajadora que está casada con Octavio, un hombre que no la quiere y es muy duro con los hijos que ambos tienen. Están por comprar una casa que pagará con los ahorros de toda su vida, pero Octavio no quiere, al parecer tiene otros propósitos en la vida. Zelma termina por comprar la casa, pero no se percata de que la señora Carmen, la madre de Octavio, ha hecho un fraude y se la quiere quitar. Con ayuda de San Onofre, se reencuentra con Julio, un exnovio de la juventud y quien le ayuda a arreglar la casa y deshacerse de Octavio para vivir en paz.