A Cada Quien Su Santo | Dulce vida mía

Fernando y Ana llevan dos años de novios, ella quiere casarse con él pero no lo ama en realidad, lo único que le interesa en su dinero. Natalia, hija de Fernando, apoya en todo a su padre y en esto no es la excepción, ella es muy devota de San Donato, a quien siempre le pide apoyo para que logre triunfar en la vida. Las circunstancias hacen que por una u otra cosa el casamiento entre Fernando y Ana no se concrete. Fernando abre los ojos y se da cuenta de las verdaderas intenciones que Ana tiene con él, así que termina dándose una oportunidad en el amor con Amanda, una mujer que hace la limpieza en su casa.