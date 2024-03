A Cada Quien Su Santo | Giro de 360 grados

Lisandro es un hombre que, aunque tiene una relación de 5 años con Irene, no se ha querido comprometer con ella. Un día se entera de que tiene dos hijos producto de una noche de copas a los cuales tiene que ver y hacerse cargo de ellos; su vida cambia completamente de un momento a otro y él no sabe qué hacer. Los niños no tienen a dónde ir, pues su madre ha fallecido, así que tienen que estar con Lisandro. Aunque a Irene no le encanta la idea de hacerse cargo de los hijos de Lisandro, poco a poco los acepta y apoya, para después comprometerse con él.