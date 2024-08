A Cada Quien Su Santo | Presagios

Ernesto, jefe de área en la empresa Fashion Design, acaba de ascender de puesto a Beatriz, una mujer muyt trabajadora que aunque tiene poco tiempo en la compañía, ha logrado hacer un grandioso trabajo. Cuando Ernesto asciende a Beatriz, Clara siente mucha envidia y le reclama a Ernesto, pero él no le hace caso. Clara está tan enojada por la decisión que tomó Ernesto, así que decide acudir con una “bruja”, una señora charlatana que solo se dedica a quitarle dinero. Las cosas empiezan a no favorecerle a Beatriz, su abuela, quien estaba a su cuidado, pierde la vida. La hija de “la bruja” no está de acuerdo con que su madre se dedique a sacarle dinero a la gente con mentiras, así que decide ir a la empresa a comentarle todo lo que sabe a Beatriz, quien habla con Ernesto y piden que la seguridad de la empresa interceda. Gracias a la pequeña y a San Ignacio de Loyola, todo se pone en su lugar, Clara es llevada al Ministerio Público por haber hecho un tipo fraude en Fashion Design.