A Cada Quien Su Santo | Que no sea frente de mí

María es de origen muy humilde, con geran esfuerzo su padre y hermana la apoyaron para que pudiera terminar su carrera de Derecho, con todo y que tenía un pequeño a su corta edad. Después de un tiempo, María logra ser una de las mejores abogadas del país, pero se olvida por completo de sus raíces; incluso tiene un novio, Sebastián, que siempre la ha amado y apoyado para llegar hasta donde ahora está. Brenda, su hermana, está harta de que María no los visite y no vea por su hijo, pero con ayuda de San Judas Tadeo, María logra abrir los ojos para poder agradecer todo el esfuerzo que hicieron tanto su padre como su hermana para poder lograr sus sueños. Ahora María no se hace menos y revela a su pareja que tiene un hijo y que no es adinerada como había mentido.