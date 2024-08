A Cada Quien Su Santo | Secretos de la fama

María tuvo un hijo hace muchos años, el cual le arrebató su padre y no supo más de él; después de mucho tiempo, María logró tener una familia junto a Fernando y ambos tuvieron una hija, Raquel, pero María no le puso la atención necesaria por estar enfocada en su carrera como actriz. Un día Raquel le hace saber a sus padres que está enamorada de su novio, que se casará con él y recién se los presenta; cuando María conoce a Fernando, el novio de Raquel, piensa que es su hijo que dejó de ver hace mucho tiempo, se arma una enorme confusión y por poco hace que Raquel no se case con él, pero con ayuda de San Ginés, todo se aclara y pueden vivir felices como familia.