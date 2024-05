A Cada Quien Su Santo | Una luz en el camino

Joaquín está desesperado y sin saber qué hacer, pues Alicia, su expareja y madre de sus hijos, lo abandonó sin importarle lo afectados que salieran los pequeños. A la par, a Joaquín se le junta quedarse sin trabajo, hecho que lo hace frustrarse y no ver la luz al final del túnel; aunque su padre siempre lo ha apoyado, él siente que ya no puede más. Su padre contrata a Luz, quien con ayuda de Santa Rita llega a su vida a cambiarla para bien. Joaquín se enamora de Luz, pues ella es muy buena con sus hijos y lo apoya aunque él no tenga dinero. Ambos se entienden bien y forman una nueva y feliz familia.