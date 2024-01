A Cada Quien Su Santo | Una luz en el corazón

Fermin y Juliana son una pareja que viven juntos desde hace un tiempo, todos los amigos de Julian han comenzado a tener hijos y él no ha podido lograrlo, así que eso le frustra. Juliana quiere tener un hijo con su pareja pero por más que intentan no logran hacerlo, así que les genera problemas entre ellos. Juliana le pide a Inmaculada Concepción que le brinde la ayuda para lograr ese sueño que tanto anhela; justo después de pedir esa ayuda se encuentra con un bebé que fue abandonado. A partir de ahí, no se quita de la cabeza el querer hacerse cargo del niño que han abandonado para criarlo como su hijo, pero ha sido imposible por una u otra cosa. Al final, logra embarazarse y estar feliz con Fermin.