A Cada Quien Su Santo | Caras vemos, corazones no sabemos

Ismenia visitó a don Luis como cada mañana, pero se lo encontró inconsciente en el suelo junto a un maletín con mucho dinero. Ismenia tomó el dinero y se fue a ver a su novio Cesar para contarle que lo había tomado, pero no se sentía segura de que hacer. Cesar intentó convencer a Ismenia de gastarlo en lujos, boda y viajes, pero al no ser suyo, Ismenia no quería tomar una decisión muy apresurada. Don Luis despertó y él y su familia se encomiendan a San Alejo para encontrar el dinero.

